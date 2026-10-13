В Подмосковье подали более 4,4 тыс заявлений на пособие при рождении ребенка

Родители и опекуны в Московской области с начала 2026 года более 4,4 тыс. раз воспользовались электронной услугой по назначению единовременного пособия при рождении ребенка, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала года в Подмосковье подали более 4,4 тыс. онлайн-заявлений на единовременное пособие при рождении ребенка. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Семья» — «Маткапитал и выплаты».

Заявление может подать один из родителей или опекунов не позднее чем через полгода со дня рождения ребенка. Выплату могут оформить семьи, постоянно проживающие в Московской области, если их среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума.

В электронной услуге действует сервис получения согласия на обработку персональных данных. После подачи заявления каждому совершеннолетнему члену семьи поступит уведомление в личный кабинет на региональном портале госуслуг. Для подтверждения согласия необходимо авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Когда все совершеннолетние члены семьи предоставят согласие, заявление направят в министерство социального развития Московской области для оказания услуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.