В трех округах Подмосковья обновили светофоры и настроили их работу

Мосавтодор за минувшую неделю синхронизировал три светофора в Домодедове, установил новый в Мытищах и изменил режим работы светофора в Раменском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Домодедове синхронизировали три соседних светофора на 55-м км Каширского шоссе: у остановки «Шебанцево-1», на повороте к деревне Красное и в районе дома № 12Б на улице Шебанцево. Согласованная работа позволит упорядочить движение, сократить ожидание разрешающего сигнала и равномернее распределить транспортные потоки.

В Мытищах новый светофор установили на пересечении Осташковского шоссе и улицы Красной Слободки. Он поможет повысить безопасность, упорядочить проезд перекрестка и снизить риск конфликтных ситуаций между участниками движения.

В Раменском округе изменили режим работы светофора на пересечении Егорьевского и Донинского шоссе в выходные дни. Настройки учитывают особенности транспортного потока в субботу и воскресенье и позволят сократить ожидание на перекрестке, сделав проезд комфортнее.

Мосавтодор продолжает оптимизацию и модернизацию светофоров на региональных дорогах. Специалисты регулярно проверяют их работу и при необходимости меняют режимы. В Минтрансе Подмосковья напомнили, что точечные корректировки позволяют увеличить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 15%.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.