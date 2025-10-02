Путин: российские системы ПВО адаптировались к перехвату ATACMS

По словам президента России Владимира Путина, выступавшего на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», отечественные системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли приспособиться к американским ракетам ATACMS, несмотря на их высокие скоростные характеристики, и теперь успешно осуществляют их перехват, пишет ТАСС .

Глава государства признал, что изначально эти ракеты нанесли определенный ущерб, однако российские военные смогли адаптировать свои системы к новой угрозе. Он также отметил, что крылатые ракеты Tomahawk потенциально способны причинить вред, но Россия продолжит совершенствовать свои системы ПВО для противодействия и этому типу вооружений.

«Ну вот были же ATACMS, и что? Ну да, нанесли определенный ущерб. В конце концов системы ПВО России приспособились, несмотря на то, что они гиперзвуковые, начали их сбивать. Могут Tomahawk нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — пояснил президент.

Ранее Путин заявил, что Украина не сможет самостоятельно использовать американские ракеты Tomahawk, ей придется обратиться за помощью к специалистам из США.

