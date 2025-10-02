Путин: использование Tomahawk Украиной повредит отношениям с США

Президент России Владимир Путин в рамках пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что применение американских крылатых ракет Tomahawk Вооруженными силами Украины (ВСУ) невозможно без непосредственного участия специалистов из США, пишет ТАСС .

По мнению Путина, разговоры о возможных поставках такого вооружения Киеву представляют серьезную опасность. Несмотря на то, что данные ракеты не относятся к новейшим разработкам, они обладают значительной разрушительной силой, подчеркнул российский лидер.

При этом глава государства уверен, что даже если такие поставки состоятся, это не окажет решающего влияния на ход боевых действий.

Путин предупредил, что в случае применения Украиной ракет Tomahawk российско-американские отношения серьезно пострадают. Москва в настоящее время нацелена на восстановление полномасштабных отношений с США.

