Путин: Россия стремится к полному восстановлению отношений с США

Российский президент Владимир Путин 2 октября в рамках пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Москва стремится к полноформатному восстановлению отношений с США, сообщает РИА Новости .

Путин отметил, что действующая администрация США при президентстве Дональда Трампа в первую очередь руководствуется интересами своих граждан. Он считает этот подход рациональным. Россия также оставляет за собой право руководствоваться национальными интересами.

«Россия стремится к полноформатному восстановлению отношений с США», — сказал Путин.

Путин также подчеркнул, что пример США показывает, что общий язык со всеми странами найти легче, если поступиться амбициями.

Ранее Путин заявил, что если бы Трамп и в 2022 году был президентом Америки, то текущего украинского конфликта могло и не произойти. На тот момент у власти в США был Джо Байден, при котором НАТО подошла максимально близко к границам и Москва была вынуждена на это реагировать.

