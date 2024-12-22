Путин назвал «Орешник» историческим событием

«Орешник» — не просто событие 2024 года, а историческое событие в ракетно-космической отрасли. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал президент России Владимир Путин.

Ничего подобного, по словам главы государства, до этого не происходило. При этом Путин был вовлечен в изготовление «Орешника».

«Я дал приказ его производить», — отметил глава государства.

Также президент согласился с теми, кто предложил испытать «Орешник» в реальных условиях на поле боя.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что новейшая баллистическая ракета России средней дальности на поколение опережает существующее вооружение Запада. При этом «Орешник» не является ядерным.