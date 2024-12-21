Песков: «Орешник» на поколение опережает все существующее вооружение

Ракетная система «Орешник» на поколение опережает все существующее вооружение, при этом не будучи ядерным, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это оружие на поколение опережает все существующее вооружение, не будучи ядерным вооружением. Это действительно абсолютная революция в технологиях вооружения. Именно об этом говорил президент», — сказал представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что Москва готова к технологической дуэли между новейшим оружием «Орешник» и ПВО Запада прямо сегодня.

Местом противостояния вооружений может быть Киев или любой другой город, пояснил российский лидер.