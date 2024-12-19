Путин: наши бойцы возвращают территории квадратными километрами

«Ситуация меняется кардинально, продвижение идет по всей линии фронта, каждый день. Речь идет не о продвижении на 100–200 метров. Возвращают территории квадратными километрами. За предыдущий год — это классика, сначала противник лезет, ему наносят поражение в технике, боеприпасах, личном составе, именно так у нас и происходит», — сказал Путин в ходе ежегодной прямой линии.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.

Также глава государства заявил, что РФ находится все ближе к решению задач специальной военной операции. По словам верховного главнокомандующего, возможности армии России также возрастают.