Путин: гражданские в зоне СВО встречают ВС РФ словами «мы ждали вас»

Гражданские, которые живут в городах в зоне СВО, встречают российских солдат словами «мы ждали вас». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает ТАСС .

По словам российского лидера, во всех освобожденных ВС РФ населенных пунктах будет восстановлена разрушенная в результате боевых действий инфраструктура. Власти помогут в восстановлении домов.

Он отметил, что вопрос как это делать, какими темпами, является крайне важным.

Также глава государства в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что возвращенные территории важны. По его словам, эти земли всегда были частью России.

Ранее Путин назвал безобразием выселение из любого жилья членов семей бойцов СВО. Президент акцентировал внимание на необходимости тщательного изучения каждого подобного случая.

