Путин назвал безобразием выселение из любого жилья членов семей бойцов СВО

Президент России Владимир Путин высказался по поводу выселения членов бойцов СВО, в том числе из служебного жилья. По мнению главы государства, такие случаи — безобразие, с которым нужно разбираться, пишет ТАСС .

Случаи выселения семей военнослужащих, участвующих в СВО, из их домов, включая служебное жилье, российский лидер Владимир Путин считает вопиющими. По его словам, закрывать глаза на такое нельзя.

«Странно, что членов семей участников специальной военной операции выселяют из жилья. Да какой бы статус ни носило это жилье — человек на фронте, воюет. Что за бред вообще? Это вообще безобразие», — сказал Путин.

Президент акцентировал внимание на необходимости тщательного изучения каждого подобного случая, выявления ответственных лиц и привлечения их к ответственности в рамках действующего в стране закона.

