сегодня в 12:58

Пушилин: российские разведгруппы проникли в Димитров в ДНР

Разведывательные группы ВС РФ зашли в город Димитров в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также противник перебрасывает резервы под Красноармейск, рассказал глава региона Денис Пушилин корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, сообщает ТАСС .

Политик добавил, что в этом городе обстановка чуть сложнее. Украина отправила туда крупные резервы.

По словам Пушилина, Киев пытается удержать Красноармейск. Задача ВСУ — сдержать темп, который набрали российские бойцы.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия освободила 79% территории ДНР. Также удается успешно создать зону безопасности в Сумской и Харьковской областях Украины.