Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании текущего года, также он уточнил задачи группировкам на перспективу, сообщает РИА Новости .

По его словам, ВС РФ с марта текущего года освободили свыше 3,5 тыс. кв. км и 149 населенных пунктов и продолжают свое наступление почти по всей линии фронта. Подразделения освободили 99,7% территории ЛНР, 79% ДНР, 74% Запорожской области и 76% Херсонской области. До полного освобождения Луганской Народной Республики осталось менее 60 кв. км.

Кроме того, армия успешно выполняет задачу по созданию вдоль границы страны зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях Украины.

Бойцы ВС РФ продвигаются в Днепропетровской области — ими были взяты под контроль семь населенных пунктов.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что потери ВСУ в этом году уже превышают 340 тыс. военных и 65 тыс. единиц техники.