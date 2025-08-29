Белоусов назвал потери армии Украины

Белоусов оценил потери ВСУ в 340 тысяч военных за 8 месяцев

Потери украинских войск в 2025 году уже превышают 340 000 военных и 65 000 единиц различной техники, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии оборонного ведомства. Он добавил, что сейчас армия России продвигается в зоне СВО почти вдвое быстрее, чем годом ранее, сообщила пресс-служба министерства.

По словам Белоусова, боевой потенциал Украины удалось «значительно снизить».

«Отмечу рост темпов продвижения наших войск в этом году. Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то в настоящее время — 600-700», — сказал руководитель оборонного ведомства.

Белоусов добавил, что в 2025 году российские военные нанесли 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам Украины. Благодаря этому удалось повредить инфраструктуру 62% главных военно-промышленных предприятий противника.