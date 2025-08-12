Пропавший в зоне СВО зять Иосифа Пригожина погиб
Иосиф Пригожин рассказал о гибели своего зятя в зоне СВО
Зять продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко, пропавший в зоне специальной военной операции, признан погибшим. До этого его больше года считали пропавшим без вести, сообщает Baza.
Пригожин поделился, что зятя так и не обнаружили. Несколько дней назад суд признал мужчину погибшим.
Были предоставлены доказательства, проведено расследование. Только суд может вынести соответствующее решение, отметил Пригожин.
Сослуживцы в последний раз видели Ткаченко в зоне СВО в декабре 2023 года. Тогда он получил серьезные ранения во время артиллерийского обстрела со стороны ВСУ.