Пропавший в зоне СВО зять Иосифа Пригожина погиб

сегодня в 16:36

Иосиф Пригожин рассказал о гибели своего зятя в зоне СВО

Зять продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко, пропавший в зоне специальной военной операции, признан погибшим. До этого его больше года считали пропавшим без вести, сообщает Baza .

Пригожин поделился, что зятя так и не обнаружили. Несколько дней назад суд признал мужчину погибшим.

Были предоставлены доказательства, проведено расследование. Только суд может вынести соответствующее решение, отметил Пригожин.

Сослуживцы в последний раз видели Ткаченко в зоне СВО в декабре 2023 года. Тогда он получил серьезные ранения во время артиллерийского обстрела со стороны ВСУ.