Сослуживцы зятя Иосифа Пригожина считают, что он погиб на СВО

Товарищи, с которыми зять продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко служил в одном взводе в зоне спецоперации, считают, что он скончался. В последний раз бойцы встречались с мужчиной в декабре 2023 года, тогда он получил серьезные ранения во время артобстрела со стороны ВСУ, сообщает Mash .

Один из российских солдат позвонил родственникам Пригожина с телефона Ткаченко и сказал, что они вместе служили во взводе. В декабре 2023 года мужчины пошли на боевое задание. Во время возвращения с него бойцы попали под артиллерийский обстрел ВСУ.

Ткаченко сильно ранили рядом с бедром. Сам звонивший получил более легкие ранения и смог выбраться живым.

Однако Евгения с тех пор не видели. Никто не знает, где зять Пригожина и в каком состоянии находится.

Солдаты и родственники считают, что вероятность найти Ткаченко живым низкая. Согласно официальным данным, мужчина считается пропавшим без вести.

Ранее старшая дочь Пригожина Даная сообщила, что ее супруг без вести пропал 1 год и 2 месяца назад.