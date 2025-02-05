«Новостей нет»: супруг дочери Иосифа Пригожина без вести пропал на СВО

Дочь Иосифа Пригожина рассказала, что ее муж без вести пропал на СВО

Старшая дочь продюсера Иосифа Пригожина, Даная Пригожина, ответила на вопрос подписчиков в Telegram-канале, почему она ничего не рассказывает о супруге Евгении Ткаченко. Оказалось, что тот пропал без вести в зоне проведения специальной военной операции, пишет MSK1.RU .

«Мой муж БП (без вести пропал — ред.) уже 1 год и 2 мес. Новостей нет, хайпиться на этой теме мне не хочется», — написала Даная Пригожина.

По словам девушки, которая одна воспитывает маленького сына после мобилизации Ткаченко, вопросов у нее возникает достаточно много, но ответов никаких нет.

Она также попросила подписчиков не жалеть ее в комментариях, так как прекрасно понимает, что это жизнь и есть вещи, на которые невозможно повлиять.

Даная Пригожина и Евгений Ткаченко узаконили отношения 3 марта 2022 года в подмосковном городе Королеве. Молодожены отказались устраивать пышное торжество, но в ЗАГС приехали в традиционных свадебных нарядах: жених в костюме, невеста — в белом платье с фатой.

В ноябре 2022 года Ткаченко мобилизовали в зону СВО, спустя несколько месяцев он перестал выходить на связь с женой.