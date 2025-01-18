Промышленное предприятие повреждено при взрыве в Днепропетровской области

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Мэр Днепродзержинска (украинское название Каменское) Андрей Белоусов заявил, что промышленное предприятие получило повреждение в городе Павлограде Днепропетровской области.

Ранее ряд украинских СМИ заявили о взрыве на территории города.

«Есть разрушения на территории промышленного предприятия», — написал Белоусов в своем Telegram-канале.

При этом других подробностей глава города не привел.

Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, в субботу утром воздушную тревогу объявили в Киеве и области, в Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской областях и других регионах страны.

По словам назначенного Киевом главы запорожской областной госадминистрации Ивана Федорова, в результате ударов зафиксировано повреждение административного здания промышленного объекта в подконтрольном ВСУ Запорожье.