Промышленное предприятие повреждено при взрыве в Днепропетровской области
Фото - © Телеграм-канал мэра Днепродзержинска (украинское название Каменское) Андрея Белоусова
Мэр Днепродзержинска (украинское название Каменское) Андрей Белоусов заявил, что промышленное предприятие получило повреждение в городе Павлограде Днепропетровской области.
Ранее ряд украинских СМИ заявили о взрыве на территории города.
«Есть разрушения на территории промышленного предприятия», — написал Белоусов в своем Telegram-канале.
При этом других подробностей глава города не привел.
Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, в субботу утром воздушную тревогу объявили в Киеве и области, в Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской областях и других регионах страны.
По словам назначенного Киевом главы запорожской областной госадминистрации Ивана Федорова, в результате ударов зафиксировано повреждение административного здания промышленного объекта в подконтрольном ВСУ Запорожье.