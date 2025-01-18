Промышленный объект поврежден в украинской части Запорожья

сегодня в 09:29

Назначенный Украиной глава запорожской областной госадминистрации Иван Федоров рассказал, что в результате ударов зафиксировано повреждение административного здания промобъекта в подконтрольном ВСУ Запорожье. Об этом сообщает РИА Новости .

По его словам, удары пришли на центральную часть города.

Также Федоров говорил о взрывах в подконтрольной Украине территории Запорожской области. А местное издание «Общественное Новости» писало, что произошел взрыв в Запорожье.

Утром в субботу, по данным министерства цифровой трансформации Украины, была объявлена воздушная тревога в столице и Киевской области, в Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской областях и других территориях.