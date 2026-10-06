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Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА

В Московской области организована работа горячей линии для граждан, пострадавших в ходе масштабной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Для быстрого сбора обращений, жалоб и предоставления необходимой юридической поддержки населению доступен контактный номер прокуратуры региона: +7 916 240-31-28.

Минувшей ночью Подмосковье столкнулось с массированным налетом БПЛА. В результате него зафиксированы повреждения жилых домов, автотранспорта, травмирование местных жителей, а также гибель людей.

По персональному распоряжению прокурора Московской области Сергея Забатурина руководители городских и районных подразделений ведомства ведут непрерывный мониторинг обстановки в пунктах временного размещения и приема жителей. Сотрудники надзорного органа координируют совместную деятельность с профильными министерствами, спасателями и муниципальными администрациями, контролируя процесс фиксации материального ущерба и предоставление полного спектра помощи каждому пострадавшему.

Утром 6 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что дежурные силы ПВО уничтожили над территорией Подмосковья 185 беспилотников в 16 муниципалитетах. В семи муниципалитетах были повреждены 47 частных домов — в Ступине, Наро-Фоминске, Дмитрове, Домодедове, Истре, Серпухове и Волоколамске.

По словам Воробьева, погибли два человека. Ранены девять людей.

«Еще раз выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — подчеркнул губернатор Московской области.

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