Проявляют чудеса бесстрашия: тысячи россиянок отметят 8 Марта на боевом посту

Международный женский день, который празднуется 8 марта, на боевом посту в зоне проведения специальной военной операции отметят тысячи россиянок. Девушки и женщины РФ в зоне СВО занимаются волонтерской деятельностью, работают журналистами, военными медиками и связистками. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Маргарита Лисничая в разговоре с РИАМО отметила, что россиянки проявляют чудеса бесстрашия, сравнимое с мужеством солдат.

«Чудеса бесстрашия, которые они порой проявляют, присущи, скорее, мужественному солдату, чем хрупкой девушке. И хотя в армии действует приказ не пускать женщин на передовую, бывают и исключения. Подтверждение тому — многочисленные подвиги и боевые награды, совершенные девушками», — рассказала Лисничая.

Герои среди женщин

В качестве примера Лисничая привела Людмилу Болилую, которая является медсестрой в зоне СВО. Во время одного из артобстрелов она, вытащив из-под огня несколько сослуживцев, вернулась на поле боя и во время очередной атаки ВСУ закрыла собой от взрыва раненного бойца, получив при этом тяжелые осколочные ранения. За самоотверженность и проявленное мужество ефрейтор Болилая была удостоена звания Героя России.

«По-своему проходят через горнило войны и те, чья профессия никак не связана с военной службой — жены, мамы, сестры участников спецоперации. Для женщин, оставшихся без главы семьи, привыкнуть к новой реальности неописуемо тяжело. И зачастую в одиночку здесь не справиться», — отметила Лисничая.

Поддержка семей

Для государства поддержка семей героев — особый приоритет. Помимо помощи с трудоустройством, медпомощи и реабилитации, соцвыплаты для покупки земельного участка и обеспечения детей бесплатным питанием в школах, одеждой и обувью, выстраивается система комплексной психологической поддержки.

В настоящее время на рассмотрении в Госдуме находятся законопроекты, расширяющие право на поступление в вузы по спецквоте для вдов участников спецоперации. Для женщин, которые оказались в уязвимом положении, потеряли кормильца и теперь вынуждены самостоятельно полностью обеспечивать жизнь семьи, это важная мера поддержки.

Лисничая отметила, что, хотя выплаты, льготы и компенсации имеют большое значение, не менее важны человеческое общение, внимание и забота. Поэтому праздничные концерты и мероприятия, поздравления стали обязательными в рабочем графике руководителей всех уровней: от глав небольших муниципалитетов до президента России Владимира Путина.

Благодаря таким встречам удается понять, где есть бюрократические задержки в получении положенных льгот, какие жизненные ситуации еще необходимо перевести в законодательное русло, а где вопрос может решиться с помощью волонтеров. Самое главное, чтобы семьи героев понимали — их никогда не оставят наедине с бедой.

