Андрей Воробьев лично поздравил Героя России Болилую с Днем военного медика

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с рабочим визитом прибыл в Ступино, где, кроме проверки, как идет подготовка к отопительному сезону, лично встретился с Героем России Людмилой Болилой. Губернатор поздравил ее с профессиональным праздником — Днем военного медика, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Героический поступок Людмилы Болилой спас жизнь военнослужащему в начале 2025 года. Во время ракетно-артиллерийского обстрела командного пункта медсестра Людмила Болилая, не раздумывая, прикрыла собой бойца. Солдат выжил благодаря самоотверженным действиям медработника. После инцидента пострадавшую женщину эвакуировали в полевой госпиталь для оказания медицинской помощи. Позднее президент России Владимир Путин вручил Людмиле Болилой «Золотую звезду» Героя России. Она стала первой женщиной, кто получил такую высокую награду за подвиг, совершенный на специальной военной операции.

«28 августа — День военного медика. Буквально два дня назад мы были в госпитале Росгвардии, где поздравляли врачей, которые оказывают помощь нашим бойцам, имеют ордена Мужества за спасение жизней. Хочу поздравить вас и в вашем лице всех наших замечательных, смелых, отчаянных медиков. Вы стали военным медиком, потому что тоже являетесь человеком отважным, в скорой помощи до этого работали. Вас уже многие знают, вот, поднимаясь к вам по лестнице, встретили мужчину, который сказал, что здесь живет Людмила Болилая и все ее очень любят и ценят», — сказал Андрей Воробьев.

Людмила Болилая купила свою квартиру по программе «Социальная ипотека» еще в 2021 году. На тот момент она еще не носила погоны, 16 лет она работала фельдшером на подстанции скорой помощи в Ступине.

В период пандемии коронавируса Болилая так же, как и на СВО, не оставалась в стороне. Она работала практически без выходных и оказывала помощь всем, кто в ней нуждался. После начала СВО Болилая приняла решение помогать родной стране и заключила контракт с Минобороны России.

«Я не хотела, чтобы мой ребенок видел войну, чтобы она пришла к нам. Поэтому и приняла решение отправиться на фронт. Решение выстраданное — думала не день, не два, а несколько месяцев. Там боевые действия, там раненые, их нужно спасать и возвращать в строй. Всем нам очень нужна победа. Работу свою здесь, конечно, не хотела бросать, но нужно было расставлять приоритеты. Я понимала, что спецоперация когда-то закончится и я вернусь в свою любимую скорую помощь», — рассказала Болилая.