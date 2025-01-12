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При украинских обстрелах в ДНР погибли два человека

При обстрелах ДНР со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя погибли, четверо пострадали, сообщает глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале .

«Сегодня в результате агрессии противника в республике погибли два человека, четверо ранены», — отметил он.

В Никитовском районе Горловки при атаке беспилотников погиб водитель автобуса. При сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА погиб мужчина.

Еще четверо мирных жителей республики получили ранения.

Ранее в Донецкой Народной Республике полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, который попал в ДТП. В результате аварии погибли три человека, а число пострадавших увеличилось с 27 до 33.