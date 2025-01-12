Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР увеличилось до 33 человек

В Донецкой Народной Республике полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, который попал в ДТП. В результате аварии погибли три человека, а число пострадавших увеличилось с 27 до 33, сообщается в официальном Telegram-канале МВД по ДНР .

В результате ДТП на дороге в Иловайске 33 пассажира опрокинутого автобуса получили ранения, еще трое погибли. По факту аварии следователи ГСУ МВД Донецкой Народной Республики возбудили уголовное дело. Основным фигурантом дела стал 59-летний водитель пассажирского автобуса.

Ему предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ за нарушение ПДД, приведшее к гибели нескольких человек по неосторожности. На текущий момент правоохранительные органы проводят комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося. Расследование продолжается.

Если водителя признают виновным, он может получить наказание, предусматривающее тюремное заключение сроком до 7 лет, а также запрет на профессиональную деятельность и занятие руководящих постов в течение 3 лет после освобождения.