Три человека погибли при опрокидывании пассажирского автобуса в ДНР

В Иловайске Донецкой Народной Республики (ДНР) на бок перевернулся пассажирский автобус, который следовал по маршруту Краснодар — Донецк, три пассажира получили смертельные травмы, сообщает пресс-служба МЧС РФ .

В момент аварии внутри автобуса находились 37 пассажиров. Из них 27 человек получили травмы различной степени тяжести. Три человека спасти не удалось, их травмы оказались несовместимы с жизнью.

На месте происшествия работали 13 сотрудников личного состава МЧС. Спасатели задействовали в работе три единицы спецтехники.

Ранее ДТП с участием автобуса произошло в Москве. Водитель частного автобуса не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, затем врезался в автомобиль такси. Три человека, в том числе ребенок, получили травмы и попали в больницу.