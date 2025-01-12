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Автобус и такси столкнулись в Москве, 3 человека пострадали

Прокуратура устанавливает обстоятельства аварии на улице Капотня в Москве, где столкнулись частный автобус и автомобиль такси. Три человека, находящиеся в салоне легкового транспортного средства, пострадали, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

«В результате дорожной аварии в медицинские учреждения доставлены водитель автомобиля такси, а также его пассажиры — женщина и 12-летний ребенок», — говорится в сообщении ведомства.

Предварительно установлено, что авария случилась по вине водителя частного автобуса. Он не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует ход устанавливания всех обстоятельств случившегося.