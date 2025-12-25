сегодня в 21:58

Гладков сообщил о ранении мирного жителя под Белгородом от нового удара ВСУ

Представители киевского режима во время очередного удара по Белгородской области ранили мирного жителя, намеренно атаковав с помощью беспилотника «Газель». О травмировании человека в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском округе в городе Шебекино дрон атаковал ГАЗель. Мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями бригада скорой доставила в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено», — сообщил Гладков.

Также обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергся еще ряд населенных пунктов, где зафиксированы повреждения домов и частных автомобилей. В Грайвороне повреждения получила входная группа административного здания, а в хуторе Шаховка — крыша, окна и фасад частного дома.

В настоящее время на местах происшествия работают оперативные службы. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Ранее Гладков сообщал, что при обстреле со стороны ВСУ пострадал боец «Орлана». Мужчине помогли госпитализироваться сослуживцы.

