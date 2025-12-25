сегодня в 19:56

Гладков сообщил о ранении бойца «Орлана» из-за атаки ВСУ под Белгородом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередную атаку на Белгородскую область. В результате обстрела Шебекинского округа ранения получил боец подразделения «Орлан», об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«При отражении атаки FPV-дрона в селе Новая Таволжанка мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения спины и проникающее ранение грудной клетки. Сослуживцами он доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь», — рассказал Гладков.

В дальнейшем пострадавшего бойца «Орлана» переведут в областную клиническую больницу, где он продолжит лечение.

Ранее Гладков сообщал, что за сутки, начиная с 07:00 24 декабря до 07:00 25 декабря над Белгородской областью формирования «БАРС-Белгород» и «Орлан» уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих представителям киевского режима.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.