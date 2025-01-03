Президент Казахстана назвал Россию непобедимой в военном плане

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Россия непобедима в военном плане. Киев, наоборот, опирается на помощь союзников на Западе, рассказал в интервью СМИ «Ана тiлi» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает ТАСС .

«Украина пытается с помощью западных союзников выстоять в конфликте, хотя бы не проиграть его», — добавил президент соседней страны.

Также Токаев назвал главу РФ Владимира Путина госдеятелем с большим опытом. Он понимает, насколько важен Казахстан, а также отношения с ним.

Ранее Токаев дал поручение увеличить меры безопасности в стране из-за происходящего на Украине.