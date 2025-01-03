Президент Казахстана назвал Россию непобедимой в военном плане
Токаев: Россия непобедима в военном плане
Россия непобедима в военном плане. Киев, наоборот, опирается на помощь союзников на Западе, рассказал в интервью СМИ «Ана тiлi» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает ТАСС.
«Украина пытается с помощью западных союзников выстоять в конфликте, хотя бы не проиграть его», — добавил президент соседней страны.
Также Токаев назвал главу РФ Владимира Путина госдеятелем с большим опытом. Он понимает, насколько важен Казахстан, а также отношения с ним.
Ранее Токаев дал поручение увеличить меры безопасности в стране из-за происходящего на Украине.