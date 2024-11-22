Токаев поручил усилить меры безопасности Казахстана из-за событий на Украине

сегодня в 14:07

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали в социальных сетях рассказал, что Касым-Жомарт Токаев поручил главам государственных органов усилить меры безопасности, касающиеся как военных, так и гражданских объектов в стране. Это решение принято в свете последних событий на Украине. Политик отметил, что обстановка стала более напряженной, сообщает «Бриф24» .

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев дал указание премьер-министру, руководителю администрации президента, главам всех силовых структур и акимам срочно принять меры по обеспечению безопасности ключевых военных и гражданских объектов на фоне обострения ситуации вокруг Украины, пояснил политик.

Берик Уали также отметил, что руководители палат парламента страны проинформированы обо всех предпринимаемых действиях. Он подчеркнул, что президент лично следит за развитием ситуации в Республике.

Пресс-секретарь Токаева акцентировал внимание на главной стратегической задаче, возложенной на правительство Казахстана. Она заключается в обеспечении стабильности, поддержании законности и порядка в стране.