сегодня в 10:47

Предприятие загорелось в Рязанской области после атаки беспилотников

Атака украинских беспилотников привела к возгоранию на одном из предприятий в Рязанской области. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает «Царьград» со ссылкой на губернатора региона Павла Малкова.

По данным областного главы, обломки вражеских беспилотников не нанесли вреда жителям, на месте происшествия работают экстренные службы.

«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — заявил Малков.

Минувшей ночью российские средства ПВО отразили массовую атаку беспилотников, всего уничтожили 22 украинских БПЛА. По информации Минобороны РФ, в ночь на 23 февраля территорию Украины атаковали около 200 российских ударных дронов.