Пожар произошел на промобъекте в Ярославской области после попадания БПЛА

В пятницу на Ярославскую область проведена массовая атака украинских БПЛА. Большинство аппаратов сбиты, но было попадание в промышленные объекты по хранению топлива, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Он уточнил, что возникшее из-за ЧП возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших в инциденте нет.

По словам главы региона, в Ярославле ранее введенное перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы восстановлено.

Как подчеркнул Евраев, на территории области могут находиться фрагменты беспилотников, эти детали важны для следствия. При обнаружении обломков дронов жителей просят не приближаться к ним, также рядом не нельзя пользоваться телефонами. Следует отойти на безопасное расстояние и сразу же сообщить о месте находки по телефону 112.

Кроме того, губернатор объявил отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области.

