сегодня в 04:32

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы приостановили из-за атаки БПЛА

Ярославская область подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы приостановлено, сообщает губернатор Михаил Евраев.

Перекрыт оказался участок от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Это сделано в целях обеспечения безопасности.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — отметил Евраев в мессенджере МАКС.

На месте работают подразделения Минобороны и силовых ведомств.

