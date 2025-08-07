сегодня в 08:36

Пожар на ж/д станции начался из-за удара дрона ВСУ в Волгоградской области

Ночью средства ПВО отражали атаку беспилотников ВСУ на объекты в Волгоградской области. На железнодорожной станции Суровикино произошло возгорание в административном здании, рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.

Во время атаки украинских беспилотников никто не пострадал. На железнодорожной станции Максима Горького работают саперы. Они обезвреживают обломки уничтоженного БПЛА. Объекты повреждений не получили.

Железнодорожный транспорт ездит по стандартному расписанию.

Ранее средства ПВО ВС РФ уничтожили 82 украинских беспилотника над регионами РФ. Они были самолетного типа.