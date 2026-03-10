Пожар и выбитые окна: БПЛА ВСУ атаковали два города в Белгородской области

В Белгородской области два города подверглись атаке беспилотников

Беспилотники ВСУ атаковали города Новый Оскол и Короча. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Новом Осколе в результате удара трех дронов самолетного типа произошло возгорание кровли складского помещения. На месте работают сотрудники МЧС, ведется тушение пожара.

В Короче при атаке беспилотника выбиты окна в двух частных домовладениях, а также в складском помещении.

«Оперативные службы продолжат обход в светлое время суток. Информация о последствиях уточняется», — добавил Гладов в Telegram-канале.

Ранее мирный житель пострадал при взрыве дрона в Белгородской области.

