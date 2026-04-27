6 человек пострадали в результате падений деревьев в Подмосковье

Сильнейший снегопад повалил свыше 500 деревьев в Подмосковье. Есть пострадавшие. Повреждено более 100 автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Всего зарегистрировано падение 542 деревьев в 31 муниципальном образовании. В результате этих ЧП пострадали шесть человек. Повреждения получил 161 автомобиль.

В 19 муниципальных образованиях были отключения света, в четырех — теплоснабжения. Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды в муниципалитетах. В работах участвуют 476 спасателей и 121 единица техники.

Наиболее сильный ветер зафиксирован в Лотошине и Волоколамском городском округе (22 м/с), а также в Можайске (20 м/c) и Серпухове (19 м/с).

Если погода ухудшиться, будет задействована резервная аэромобильная группировка.

27 апреля 2026 года Москва и Московская область оказались в эпицентре мощного снегопада, который стал причиной множества проблем для жителей и инфраструктуры региона. Непогода продлится до конца суток.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.