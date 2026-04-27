Отели Антальи начали принимать рубли и оплату по СБП: на что обратить внимание

В Анталье часть отелей и магазинов принимает оплату рублями — наличными и через систему быстрых платежей. Туристам также доступны депозиты, карты UnionPay и цифровые кошельки, сообщает Общественное Телевидение России .

О возможности расчетов в рублях ранее сообщило РИА «Новости». На входе в некоторые отели размещены наклейки «принимаем оплату рублями» или «принимаем оплату по QR-коду». Рассчитаться можно наличными или через СБП, отсканировав код в банковском приложении.

«Мы без каких-либо проблем принимаем оплату по СБП. Вы открываете приложение банка — абсолютно любого, мы показываем QR-код, вы его сканируете, и оплата проходит моментально», — заявила журналистам сотрудница магазина на территории одного из отелей в Белеке.

По ее словам, туристы регулярно используют этот способ. Также принимаются карты UnionPay российских банков. Цены обычно указаны в долларах, а в рубли пересчитываются по текущему курсу. Рублями можно оплатить не только покупки, но и услуги медпунктов при отелях.

Генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов предупредил, что при оплате важно сравнивать курсы.

«Если посчитаете, сколько это по нашему курсу в рублях, то, возможно, вам будет выгоднее заплатить либо в лирах, либо в евро, чем в рублях по их курсу. Но, конечно, это (ред. — оплата рублями) в принципе интересно для тех, кто не взял с собой, не купил валюту или не имеет кредитной карточки», — сказал эксперт.

Некоторые гостиницы предлагают внести депозит на дополнительные услуги. Остаток возвращают после поездки. Также доступна оплата по ссылке, в том числе картами «Мир», и через цифровые кошельки Letim и аналоги.

Эксперты советуют заранее обменивать валюту, так как найти выгодный курс на месте бывает сложно.

