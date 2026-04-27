Тайна раскрыта: нейробиологи объяснили, откуда берутся призраки

Нейробиологи выяснили, что инфразвук может влиять на физиологическое состояние человека, даже если он не осознает его присутствие. В таких обстоятельствах мозг может ошибочно воспринимать неопределенные ощущения как присутствие кого-то поблизости, а воображение — приписывать им паранормальные причины, сообщает журнал Frontiers in Behavioral Neuroscience .

Инфразвук — колебания ниже 20 Гц, не воспринимаемые слухом. Он часто встречается в городской среде. Реакцию людей можно отследить по стрессовым показателям, связанным с повышением внутренней тревожности.

«Инфразвук повсеместно встречается в жизни, он присутствует вблизи вентиляционных систем, транспорта и промышленного оборудования. Многие люди подвергаются его воздействию, даже не подозревая об этом», — рассказал профессор, ведущий автор исследования Родни Шмальц.

Он подчеркнул, что даже кратковременное воздействие может изменить настроение и повысить уровень кортизола, что подчеркивает важность понимания того, как инфразвук влияет на людей в реальных условиях.

В эксперименте приняли участие 36 человек, которых разместили в изолированной комнате для прослушивания музыки. Некоторые из них дополнительно подвергались воздействию инфразвука частотой 18 Гц через скрытые сабвуферы.

Перед и после прослушивания у участников брали образцы слюны для измерения уровня кортизола, а также фиксировали их субъективные оценки эмоционального состояния.

Согласно исследованию, при воздействии инфразвука уровень кортизола у испытуемых повышался. Они чаще сообщали о раздражительности, тревоге, снижении интереса и воспринимали музыку как более грустную. При этом участники не осознавали, что подвергались воздействию низкочастотных волн.

Шмальц отметил, что организм может реагировать на инфразвук, даже когда человек его сознательно не слышит. Повышенная раздражительность и более высокий уровень кортизола естественным образом взаимосвязаны, однако воздействие инфразвука влияет на оба показателя, выходя за рамки этой взаимосвязи.

Исследователи обратили внимание на механизм, при котором человек ошибочно интерпретирует подобные ощущения. Это может проявляться в виде тревоги, напряжения или ощущения «чьего-то присутствия» без видимой причины. В таких случаях мозг пытается найти объяснение происходящему и иногда связывает это с паранормальными явлениями, такими как «призраки».

Работа не доказывает существование «эффекта призраков», но показывает, что некоторые физические факторы среды способны вызывать тревожные ощущения без осознанного восприятия источника.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.