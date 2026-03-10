Мирный житель пострадал при взрыве дрона в Белгородской области

В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в результате детонации FPV-дрона пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения груди, руки и ноги, а также переломы пальцев кисти.

Сейчас пострадавший уже доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу. Там он получает необходимое лечение.

«Медицинская помощь оказывается», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

