сегодня в 23:00

Трое детей и тренер пострадали при атаке БПЛА на автобус на Запорожье

В этом транспорте дети ехали с соревнований. В результате три ученика и тренер пострадали.

«Ранения получили ученики школы — парни 2011, 2012, 2013 года рождения, а также их тренер — мужчина 1974 года рождения», — рассказал Балицкий в своем Telegram-канале.

На данный момент пострадавшие уже доставлены в больницу. Они получают медпомощь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.