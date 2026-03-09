Трое детей и тренер пострадали при атаке БПЛА на автобус на Запорожье
В Токмакском муниципальном округе беспилотник атаковал территорию автозаправочной станции. Осколочные повреждения получил автобус детской спортивной школы, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
В этом транспорте дети ехали с соревнований. В результате три ученика и тренер пострадали.
«Ранения получили ученики школы — парни 2011, 2012, 2013 года рождения, а также их тренер — мужчина 1974 года рождения», — рассказал Балицкий в своем Telegram-канале.
На данный момент пострадавшие уже доставлены в больницу. Они получают медпомощь.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.