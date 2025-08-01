Потеряла глаз и полкопыта: корова из Суджи бродила по минным полям в поисках телят

Корова из Суджи 9 месяцев ходила по минным полям и искала погибших телят

В Суджанском районе Курской области корова по кличке Зорька 9 месяцев бродила по минным полям в поисках своих потерявшихся телят, сообщает ИА «Регнум» .

«Зорька девять месяцев провела под обстрелами, лишилась глаза и части копыта. Животное продолжало бродить по минным полям в поисках телят и мешала саперам работать», — говорится в публикации.

После вторжения ВСУ в приграничный регион корову эвакуировали из села Русское Поречное в другой населенный пункт, однако ведомое материнским инстинктом животное сбежало, отправившись на поиски своих телят. Корова дошла до Курска, где ее передали многодетной семье.

Первый хозяин узнал о местонахождении коровы, но не стал забирать Зорьку и подарил многодетной семье еще и поросенка.

Ранее стало известно, где ВСУ могут устроить «мини-Курск». По словам военного эксперта, если украинцы решатся на операцию, схожую со вторжением в Курскую область в 2024 году, то маневр станет для них «самоубийственным».