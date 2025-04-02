Потери ВСУ с начала года превысили 138 тыс. человек Спецоперация сегодня в 03:21

Вооруженные силы Украины за первые 3 месяца этого года потеряли более 138 тыс. человек, сообщает РИА Новости.

По данным Минобороны, с 1 января по 1 апреля Украина лишилась 138 тыс. 545 военных. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что командование группировки войск «Север» доложило Владимиру Путину о выходе операции по освобождению Курской области на финальную стадию. Накануне российский лидер провел провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.