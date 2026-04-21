Постпред Украины в ООН заявил об отказе Киева от территориальных уступок

Постпред страны в ООН Андрей Мельник заявил, что киевский режим «никогда не оставит ни одного квадратного миллиметра земли» и отвергает российские «ультиматумы», сообщает радио «Говорит Москва» .

Украинский дипломат отметил, что Россия настаивает на выводе ВСУ из контролируемых Киевом территорий Донбасса в качестве предварительного условия для начала переговоров. При этом власти Украины категорически отказывается рассматривать любые ультиматумы.

«Мы никогда не оставим ни одного квадратного миллиметра нашей земли. Мы никогда не оставим ни одного из наших граждан», — сказал Мельник на заседании Совбеза ООН.

Ранее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время территориальные противоречия между РФ и Украиной сводятся к совсем небольшому расстоянию — «считанным километрам».

