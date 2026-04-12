сегодня в 13:39

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в настоящее время территориальные противоречия между РФ и Украиной сводятся к совсем небольшому расстоянию — «считанным километрам». Это заявление он сделал в беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, в настоящее время речь идет о считанных километрах. Если говорить приблизительно, это около 17-18% территории Донецкой Народной Республики, которую еще необходимо освободить.

«И это будет означать выход на административные границы», — заявил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что начался процесс подготовки к очередной встрече трех стран — России, США и Украины — с целью урегулирования украинского кризиса.

