Зеленский заявил о подготовке к новой мирной встрече по украинскому кризису

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке очередного раунда переговоров по урегулированию кризиса. Речь идет о трехсторонней встрече, в которой будут участвовать Россия, США и Украина, сообщает РИА Новости .

В ходе диалога с украинскими журналистами Зеленский отметил, что достигнута договоренность о скором проведении очередного раунда переговоров либо о визите американской делегации сначала в Киев, а затем, предположительно, в Москву.

Как пояснил глава государства, ранее в диалоге наблюдалась пауза, связанная с эскалацией на Ближнем Востоке. В настоящий момент, по его словам, украинская сторона продолжает консультации с американскими партнерами по вопросу гарантий безопасности, однако окончательные договоренности пока не выработаны. Конкретные сроки и детальная повестка планируемой встречи также остаются неуточненными.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал приостановку переговорного процесса по украинскому направлению, указав на смещение фокуса внимания Вашингтона. Позднее он добавил, что российская сторона ожидает нового раунда дискуссий, однако время и место их проведения по понятным причинам пока не назначены.

С января 2026 года делегации трех стран провели три раунда переговоров. Последний из них прошел в Женеве в середине февраля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.