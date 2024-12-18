Посол Келин рассказал о позиции Лондона по вопросу о нанесении ударов вглубь РФ

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон занял более взвешенную позицию по вопросу о нанесении ударов вглубь России после того, как ВС РФ применили баллистическую ракету «Орешник» в Днепропетровске, сообщает ТАСС .

Посол в эфире телеканала «Россия-24» отметил, что Великобритания «не то, чтобы испугалась», но осознала появление «нового фактора». Также Келин отметил, что применение «Орешника» стало ответом на удары Storm Shadow по РФ, и Лондон это понял, хотя официальная его реакция была невнятной.

Келин добавил, что в экспертном сообществе велась дискуссия по поводу возможностей «Орешника». По словам посла, складывается ощущение, что после применения ВС РФ новейшего вооружения на Украине Великобритания стала осторожнее, «более взвешенно» относиться к вопросу нанесения ударов вглубь России.

Посол отметил, что Лондон внимательно следит за происходящим.

Ранее стало известно, что свыше 30 стран осуществляют военные поставки Киеву. В их числе Великобритания.