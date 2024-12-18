Герасимов: свыше 30 стран осуществляют военные поставки Киеву

По словам Герасимова, больше всего в этом участвуют США, Великобритания, Германия, Франция и Дания. Генерал отметил, что всего Украине было предоставлено около 350 млрд долларов, из них 170 млрд приходится на военные нужды.

Герасимов подчеркнул, что с февраля 2022 года Запад передал Украине тысячи образцов вооружения и военной техники. Также Киеву поставили множество боеприпасов.

Герасимов добавил, что подготовка военнослужащих ВСУ по стандартам НАТО продолжается. Так, ее прошли уже более 165 тыс. украинских военных.

Ранее Герасимов заявил об увеличении активности НАТО у границ РФ. По его словам, альянс продолжает политику расширения на Восток.