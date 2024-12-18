В Минобороны РФ заявили об увеличении активности НАТО у границ РФ

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что НАТО продолжает политику расширения на Восток, увеличивая активность у российских границ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Альянс делает это под предлогом якобы неизбежности вооруженного столкновения с РФ. Герасимов подчеркнул, что такими действиями НАТО нарушает взятые на себя обязательства.

На фоне нарастания напряженности количество военных учений стран блока у российских границ достигло сорока мероприятий в год. В этом году альянс провел учения «Стедфаст Дефендер», в рамках которых отрабатывалась крупномасштабные военные действия в Европе.

По словам Герасимова, в ходе учений у российских границ были размещены многочисленные воинские контингенты НАТО, в том числе американские войска, а также были развернуты пусковые установки.

Начальник Генштаба ВС РФ добавил, что все учения альянса внимательно отслеживаются российскими войсками. Он также отметил, что действия НАТО не способствуют повышению безопасности для населения Европы.

Ранее НАТО взяла на себя координацию доставки военной помощи Украине. Это приведет к повышению активности альянса в конфликте.