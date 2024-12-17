Reuters: НАТО взяла на себя координацию доставки военной помощи Украине

Организация Североатлантического договора теперь отвечает за организацию транспортировки военной поддержки на Украину вместо США. Данный шаг запланирован, но откладывается на несколько месяцев, сообщает ТАСС .

Как пишет агентство Reuters, это позволит повысить активность НАТО в конфликте, не привлекая к участию в боевых действиях военнослужащих альянса.

Источник издания отметил, что действия НАТО, направленные на координацию процесса вооружения Украины, могут быть попыткой оградить его от возможных изменений в политике Вашингтона при новой администрации во главе с Дональдом Трампом. Однако, по мнению дипломата, эффект от этих действий может оказаться незначительным, поскольку даже при участии НАТО поставки оружия Киеву будут в значительной степени зависеть от желания США.

Ранее глава Euroclear Валери Урбен заявила, что бельгийская расчетно-клиринговая система не должна нести ответственность, если Евросоюз примет решение конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины.