Euroclear отказался нести ответственность по замороженным российским активам

Глава Euroclear Валери Урбен заявила, что бельгийская расчетно-клиринговая система не должна нести ответственность, если Евросоюз примет решение конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины, сообщает РИА Новости .

«Мы не можем оказаться в ситуации, когда активы конфискованы, а через пару лет приходит Россия и стучится в дверь с требованием вернуть свои деньги, которых уже нет», — сказала Урбен в интервью Bloomberg.

Она подчеркнула, что в связи с этим необходима процедура «передачи обязательств», после которой все претензии придется предъявлять ЕС, а не Euroclear. Это позволит минимизировать юридическую уязвимость бельгийского депозитария.

Всего на счетах Euroclear заблокировано более 200 из 300 млрд евро, принадлежащих Москве. По итогам прошлого года бельгийский депозитарий заработал на инвестировании российских активов 4,4 млрд евро, а за 9 месяцев 2024 года — еще 5,15 млрд евро.

Ранее стало известно, что В рамках масштабной финансовой инициативы стран G7 Украина получит финансовую помощь в размере 20 млрд долларов. Гасить кредит Киева будут с помощью доходы от замороженных российских активов. По данным Минюста США, общая сумма кредита Украине составит 50 млрд долларов.