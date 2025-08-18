сегодня в 12:23

Последствия ночных ударов по связанному с Баку объекту в Одессе попали на видео

Военный эксперт Борис Рожин опубликовал видео с последствиями ночных ударов по объекту в Одессе, который связан с азербайджанской компанией SOCAR.

«Ну давайте, назовите еще раз Калининград Кенигсбергом», — написал Рожин в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как энергетический объект в результате ночных ударов полностью уничтожен. Повсюду разбросаны фрагменты обгоревших цистерн. Из здания вылетели окна.

Прошедшей ночью российские военные нанесли мощные удары по критической инфраструктуре в Одессе, после чего в городе вспыхнули масштабные пожары. В числе пораженных целей оказались терминалы компании SOCAR и отделение «Новой почты», которое использовалось для логистики военных грузов ВСУ.